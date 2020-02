« S’il s’entraîne avec nous et qu’il se sent bien il sera là (face à Manchester City, le 26 février), mais bien sûr cela fait trois mois qu’il n’a pas joué. Physiquement, il est prêt pour jouer avec nous ». Plus tôt dans la journée, Zinedine Zidane annonçait le retour prochain d’Eden Hazard, lui qui n’a plus foulé les pelouses depuis le 26 novembre et ce match face au Paris Saint-Germain (2-2).

Une contusion péri-malléolaire externe à la jambe droite qui a tenu le Belge éloigné des terrains tout ce temps. Mais l’ancien des Blues semble totalement guéri et est même de retour avant ce duel européen, puisqu’il est présent dans le groupe du Real Madrid qui accueillera le Celta au Bernabéu dimanche soir. Il ne sera probablement pas titulaire mais pourrait disputer ses premières minutes de l’année 2020.