Voilà maintenant de nombreuses saisons que le nom d’Eden Hazard circule du côté du Real Madrid. Et si l’ancien numéro 26 du LOSC évolue toujours du côté de Chelsea, le retour de Zinedine Zidane à la tête des Merengues pourrait changer quelque chose. En effet, la presse espagnole annonçait récemment que le Belge était de plus en plus proche de rejoindre le championnat espagnol. Interrogé par RMC Sport au sujet du retour de Zinedine Zidane, Eden Hazard s’est montré très enthousiaste.

« Il y a beaucoup de rumeurs. En tant que supporter de Zidane à l’époque, j’étais vraiment content qu’il revienne. Le football a besoin de lui. Pour le Real Madrid et ses supporters, c’est une bonne chose. Pour les autres équipes, c’est le contraire, car avec Zidane, le Real Madrid gagne beaucoup donc ça sera compliqué pour eux », a ainsi déclaré l’ancien Lillois.