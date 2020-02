La 25e journée de Liga se déroule ce week-end et le Real Madrid défie actuellement Levante à l’Estadi Ciutat de València. Après une soixante de minutes de jeu, le score est toujours de 0-0 et les Merengues viennent de perdre Eden Hazard sur blessure. Absent plusieurs mois à cause d’une blessure à la cheville droite, l’international belge avait effectué son retour à la compétition il y a peu mais ce dernier semble avoir rechuté.

Touché exactement au même endroit, l’ancien joueur de Chelsea a dû céder sa place à Vinicius Junior (67e). Revenu sur le banc en boitant, le joueur âgé de 29 ans a rapidement échangé avec son entraîneur Zinedine Zidane avant que le staff médical ne lui pose une poche de glace sur sa cheville droite. L’inquiétude est donc de mise, alors que la Casa Blanca défiera Manchester City mercredi en Ligue des Champions.