La décision était attendue par le Real Madrid et la Belgique. Victime d’une fissure du péroné sur la pelouse de Levante (0-1, 25e journée de Liga), l’international belge craignait de ne plus pouvoir jouer avec les Merengues cette saison. Un doute planait même au sujet de sa participation à l’Euro 2020 avec les Diables Rouges. Si Roberto Martinez était convaincu que son capitaine rejouerait avant la fin de la saison, le joueur de 29 ans, qui n’a disputé que 15 rencontres depuis son arrivée en provenance de Chelsea dans la capitale espagnole, ne savait pas s’il allait se faire opérer ou non.

Selon les informations de Marca, les différentes parties ont tranché. L’ancien attaquant de Chelsea va se faire opérer ce jeudi à Dallas par le professeur Eugene Curry, réputé pour être l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de la chirurgie orthopédique et consultant notamment pour les Dallas Mavericks en NBA. Le quotidien ibérique estime l’absence d’Eden Hazard à environ deux mois, ce qui permettrait au Belge d’être remis à temps pour la fin de la saison du Real Madrid et de participer aux deux derniers matches de championnat, au mois de mai. Afin d’être plus que jamais prêt à aider Roberto Martinez et la Belgique à triompher lors de l’Euro 2020.