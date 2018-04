Son but face à la Juventus a fait le tour du monde. Sur la pelouse du champion italien à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des Champions, le Portugais s’est offert un superbe retourné acrobatique pour signer le 2-0 en faveur des Merengues face à un Buffon impuissant.

Et dans une vidéo publiée par le Real Madrid sur les réseaux sociaux, on peut voir que la star portugaise a remis ça a l’entraînement. Sur un centre de Carvajal, comme en Ligue des Champions, il a ainsi enchaîné sur un superbe retourné ! On vous laisse admirer !