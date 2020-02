Le Real Madrid a vécu une mauvaise soirée samedi. Face à Levante (25e journée de Ligue 1), les hommes de Zinedine Zidane ont chuté sur la pelouse de l’Estadi Ciutat de València (0-1). Et les Merengues ont surtout perdu Eden Hazard sur blessure, encore touché à la cheville droite. L’international belge avait déjà manqué plusieurs semaines de compétition à cause d’une blessure à cet endroit en novembre.

Remplacé par Vinicius Junior en deuxième période, l’ancien joueur de Chelsea a grimacé et les soigneurs lui ont posé une poche de glace sur sa cheville. On attendait alors des nouvelles du Belge et le Real Madrid vient d’en donner. « Suite aux tests d’aujourd’hui, les services médicaux du Real Madrid ont diagnostiqué une fissure dans le péroné distal droit de notre joueur Eden Hazard. En attendant d’évolution », peut-on lire dans le communiqué publié il y a quelques instants. Une bien mauvaise nouvelle pour le Real Madrid.