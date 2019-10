Mardi, le Real Madrid se déplace en Turquie pour y affronter Galatasaray en Ligue des champions (match à suivre en direct commenté sur notre live). Derniers du groupe, les Merengues n’ont plus le choix si ils souhaitent entrevoir les huitièmes de finale.

Pour ce déplacement, Zinedine Zidane devra composer avec les absences de Gareth Bale et Luka Modric blessés avec leurs sélections respectives. Ces absences s’ajoutent donc à celles d’Asensio, Nacho et Lucas Vazquez. En revanche, le technicien français pourra compter sur Eden Hazard, Carvajal et Toni Kroos.