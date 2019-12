Gareth Bale (30 ans) a beau avoir quitté Tottenham depuis 2013, l’ailier gallois du Real Madrid conserve toujours un oeil sur la situation de son ancien club. Dans une interview accordée à BT Sport, l’ancien joueur des Spurs a évoqué l’arrivée de José Mourinho sur le banc du club londonien.

Et pour Bale aucun doute, la venue du Special One va permettre à Tottenham de franchir un cap. « Avec José Mourinho, il y a une déclaration d’intention du club. Je pense qu’il a déjà gagné beaucoup de choses. Tottenham veut gagner des titres, et je ne pense pas qu’il existe une meilleure association que Mourinho et Tottenham pour tenter de gagner, » a ainsi commenté le joueur du Real Madrid. L’intéressé devrait apprécier cet hommage...