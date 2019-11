Voici une nouvelle intervention médiatique de Gareth Bale qui devrait faire jaser à Madrid. Présent en conférence de presse à Bakou avant le match décisif pour la qualification à l’Euro 2020 entre le Pays de Galles et l’Azerbaïdjan (samedi à 18h), l’ailier droit du Real Madrid s’est confié sur son bonheur de jouer pour sa sélection. Une émotion différente de celle ressentie quand il porte le maillot des Merengues.

« Il est clair que je suis plus enthousiaste à l’idée de jouer avec le Pays de Galles qu’avec Madrid. Je connais la plupart de mes coéquipiers depuis l’âge de 17 ans. C’est comme jouer avec ses amis un dimanche dans le parc. C’est normal. Ici, je parle ma propre langue et je me sens plus à l’aise. Mais cela ne change pas ce que je fais sur le terrain. Je donne toujours 100% sur le terrain où que je sois, c’est ce que j’essaie toujours de faire, » révèle ainsi Bale dans des propos relayés par Marca. Une déclaration d’amour à sa sélection qui devrait ravir Ryan Giggs...