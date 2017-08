La providence a décidé de choyer Marco Asensio, jeune attaquant du Real Madrid. A chaque fois qu’il fait ses débuts en compétition officielle, il marque. Lors de son premier match officiel avec le Real, il a marqué, en Supercoupe d’Europe contre Séville. Lors de ses débuts en Liga, il a marqué contre la Real Sociedad. Pour son baptème en Ligue des Champions, il a fait trembler les filets contre le Legia Varsovie. Enfin, rebelote en Coupe du Roi, contre le Cultural Leonesa. Tout ceci la saison passée. Alors quand Asensio marque à nouveau pour son premier match de Supercoupe d’Espagne, dimanche contre le Barça (1-3), il se sent satisfait :

« Il me manquait la Supercoupe d’Espagne. C’est chose faite. J’ai marqué, ça fait maintenant partie du passé. Mon but ? J’ai vu Lucas Vasquez démarqué mais j’ai voulu tenter ma chance et frapper de loin. Nous aborderons le match retour avec la même envie que ce soir (hier soir) » a déclaré Marco Asensio après la rencontre. Propos relayés par le site officiel du Real Madrid.