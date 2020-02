Demain soir, au stade Santiago Bernabéu, la Ligue des Champions va nous offrir un huitième de finale aller de choix entre le Real Madrid de Zinedine Zidane et le Manchester City de Pep Guardiola (match à suivre sur le live commenté de notre site). Un duel de prestige qui n’est cependant pas un affrontement de coaches selon ZZ. Interrogé au sujet de l’ancien entraîneur du Barça, le champion du monde 98 n’a pas hésité à faire l’éloge de l’Espagnol, indiquant même qu’il le considérait comme le meilleur coach de la planète football.

« La réalité c’est que c’est un match Real Madrid-Manchester City, pas Guardiola Zidane. Chacun peut avoir son avis mais ce n’est qu’un match de foot. Les gens veulent voir un match de foot. C’est un beau match. On est content parce qu’on veut toujours jouer ce genre de matches. (...) Il l’a toujours démontré (qu’il était le meilleur coach) : au Barça, à Munich, à Manchester. C’est mon opinion. Il y a beaucoup d’entraîneurs dans le monde du foot. Moi je dis que c’est lui. (...) On s’inspire de ce qui ce fait de meilleur, ce n’est pas une crainte. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c’était super intéressant d’avoir passé du temps au Bayern quand j’étais en train de passer mes diplômes. Il a été ouvert, sincère. Quand c’est comme ça, on apprend des choses », a déclaré le Français en conférence de presse.