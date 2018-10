Julen Lopetegui peut s’inquiéter pour son poste. Encore battu avec le Real Madrid hier lors de la réception de Levante (1-2), le coach détient en plus le record d’inefficacité face au but du club. Ses joueurs auront mis 481 minutes pour marquer un but. La semaine s’annonce décisive entre un match important en Ligue des Champions mais surtout le Clasico le week-end prochain.

En cas de résultats décevants, Lopetegui pourrait bien céder sa place sur le banc. Pour le remplacer, le Real Madrid commence à réfléchir et d’après les informations de AS, c’est Guti (41 ans) qui tiendrait la corde. Ancien coach des U19 du club, il est maintenant entraîneur adjoint de Besiktas. L’ex-meneur de jeu a l’avantage d’être un ancien de la maison pour y avoir joué pendant 24 ans (entre sa formation et sa carrière professionnelle) et de très bien connaitre le vestiaire, qui l’apprécie. Aussi son parcours fait penser à celui de Zidane, ce qui ne laisse pas les dirigeants madrilènes indifférents.