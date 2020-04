Le football est à l’arrêt depuis plusieurs semaines en Europe. Et comme tout monde, Iker Casillas souhaite que la situation se règle au plus vite. Dans un entretien accordé à ’DjMaRiio’ sur Youtube, il a évoqué divers sujets dont un retour au Real Madrid. Ses propos sont relayés par AS.

« Un jour...Pourquoi pas ? Je voudrais. Je considère ce club comme ma maison, bien que mon départ date d’il y a cinq ans. Le lien est palpable. Cela faisait 25 ans que j’étais là-bas. Bien sûr, je suis convaincu qu’un jour ou l’autre je reviendrai au club ». Le message est passé.