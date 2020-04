Hier matin, le quotidien madrilène AS a lâché une information de taille. La publication espagnole a indiqué que le Real Madrid souhaitait reporter le dossier Kylian Mbappé à l’été 2021, notamment en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais ce qui est certain, c’est que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu passeront à l’attaque tôt ou tard.

Et dans la capitale espagnole, on attend déjà le crack de Bondy. Interrogé sur Youtube par ’DjMaRiio’, Iker Casillas, ancien joueur du club, a dit tout le bien qu’il pensait du Français. Ses propos sont relayés par AS. « C’est un joueur exceptionnel. Tout le monde voit les qualités qu’il a. Il impressionne par son nom seulement. Vous associez Mbappé au Real Madrid et vous êtes heureux d’y penser ». Des mots qui devraient faire plaisir au joueur du PSG.