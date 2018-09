Premier accroc pour le Real Madrid cette saison. Les Merengues n’ont ramené qu’un point de San Mamés, où ils affrontaient l’Athlétic Bilbao (1-1), grâce à un but d’Isco. Ce dernier, après la rencontre, est revenu sur son match et sur son adversaire du soir, qui a su leur poser des problèmes. Des propos rapportés par As.

« C’est un terrain compliqué, une équipe qui joue très serrée, avec un marquage individuel. En seconde période, nous méritions un peu plus. On a obtenu un point, c’est déjà ça. » Remplaçant au début du match, il a aussi évoqué la situation. « Il n’y a pas que moi dans l’équipe. Il y a plus de coéquipiers qui peuvent être meilleurs que moi et c’est pourquoi le coach met cette équipe. » Avec ce match nul, Madrid est désormais à deux points du FC Barcelone, premier.