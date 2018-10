À l’heure où le Real Madrid va très mal, l’absence de Cristiano Ronaldo (parti à la Juventus) est de plus en plus évoquée. En proie aux doutes face au but, les Merengues peuvent-ils redresser la barre sans le Portugais ? Interrogé à ce sujet, Isco a tenu à mettre les points sur les i.

« On va en parler toute la saison. On ne peut pas parler de ceux qui ne sont pas là. Bale et Carvajal nous manquent quand ils ne sont pas là. On doit trouver des solutions dans le vestiaire. Il y en a pour marquer. On ne va pas pleurer pour quelqu’un qui n’est plus là », a-t-il confié en conférence de presse.