Attirer Neymar au Real Madrid, c’est certainement l’un des rêves les plus fous de Florentino Perez, le président de la Maison Blanche actuellement. Mais face à la ténacité des dirigeants du Paris Saint-Germain, ces derniers devront mettre la main et la poche, et même pas sûr que cela suffise.

Lors d’une interview accordée à AS, le milieu madrilène Isco a été interrogé sur la rumeur Neymar au Real Madrid. Et contrairement à son coéquipier Cristiano Ronaldo, l’arrivée du crack brésilien serait vue comme une excellente nouvelle. « Je ne sais pas si Florentino veut payer autant d’argent pour lui, mais les meilleurs sont au Real Madrid. Neymar est l’un des meilleurs et il serait le bienvenue... »