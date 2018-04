Demain soir, le Real Madrid accueillera le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Un match forcément spécial pour James Rodriguez qui fera son come-back dans un stade et une ville qu’il connaît très bien. « C’est toujours sympa de revenir au Bernabéu moins d’un an après mon départ. Ça a été ma maison et c’est toujours bien de revenir. C’est mélange de bons sentiments ». Par respect pour son ancien club, le Colombien a aussi avoué qu’il ne célébrerait pas un but, comme l’a fait Mohamed Salah Liverpool) la semaine passée face à la Roma. « Je ne célébrerais pas un but si je marquais pour la simple raison qu’on m’a bien traité ici. Ce furent trois années uniques, où nous avons gagné beaucoup de titres. C’est une question de respect. J’ai été heureux ici ».

Toutefois, son aventure dans la capitale espagnole n’a pas été de tout repos. Il a dû partir pour retrouver régulièrement du temps de jeu. Mais pas question de se venger pour l’ancien de Monaco. « Je ne veux rien prouver à personne. Ce n’est pas une vengeance. Je veux simplement participer à une nouvelle finale de Ligue des Champions ». Il a ajouté : « Contre Zidane, je n’ai absolument rien. Je n’ai pas de sentiment de colère, ni l’envie de gagner contre lui. Je veux seulement participer à la finale. Je n’ai rien contre lui ni contre le club. J’ai un sentiment de gratitude et je veux seulement faire un grand match ». Enfin, il a conclu : « Mon présent est le Bayern Munich. Je me sens bien et heureux ici. Je veux jouer un super match et atteindre la finale. Je veux aider mes coéquipiers. Nous rêvons tous d’aller en finale. Nous en rêvons tous ».