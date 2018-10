Dans le choc de la 7e journée de Liga, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se sont partagé les points du match nul, après une rencontre sans but (0-0). Dans des propos relayés par As, le coach de la Casa Blanca, Julen Lopetegui, a regretté le manque de réalisme de ses joueurs, malgré une bonne prestation.

« Nous méritions de gagner, à cause du jeu, à cause du caractère de l’équipe. L’équipe est revenue d’un jour de repos et a montré une capacité de domination. Elle a fini par être très supérieure. L’équipe a eu de bonnes occasions, mais le football fonctionne par buts et non par mérite. Nous avons très bien joué. » Le Real enchaîne un deuxième match sans victoire, après la défaite à Séville la semaine dernière (0-3).