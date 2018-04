Dix mois après la finale de Cardiff, qui avait vu le Real Madrid terrasser la Juventus (4-1) et décrocher sa 12e coupe aux grandes oreilles, les deux mastodontes du football européen se retrouvent à Santiago Bernabeu, en quart de finale retour, pour en découdre. Si la victoire 3-0 des hommes de Zidane à Turin au match aller permet au Real d’envisager sereinement une huitième demi-finale consécutive, l’ombre de la « remuntada » plane, depuis la nuit dernière, sur le football italo-espagnol et nul doute que les Italiens vendront chèrement leur peau.

Pour ce quart de finale retour, Zinedine Zidane revient aux basiques. Un 4-4-2 en losange avec son quatuor du milieu Casemiro-Kroos, Modric, Isco. Aux avant-postes, il préfère Bale à Benzema pour accompagner Ronaldo. Deuxième absent du onze type, suspendu Sergio Ramos est remplacé par Jesus Vallejo dans l’axe de la défense. Côté Juventus, Massimiliano Allegri a déclaré ne pas vouloir être ridicule face aux Merengues, ce soir. Pour éviter l’affront et tenter l’impossible, le technicien italien aligne un 4-3-3. Privé de Paulo Dybala, suspendu, il opte pour un milieu à trois avec Pjanic, Matuidi et Khedira, alors que son trio offensif est composé de Douglas Costa, Gonzalo Higuain et Mario Mandzukic.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, J.Vallejo, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos, Isco - Bale, Ronaldo

Juventus : Buffon - De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Khedira, Matuidi - Douglas Costa, Higuain, Mandzukic