Absent lors des deux derniers matches du Real Madrid (contre le Rayo Vallecano et Villarreal), Karim Benzema pourrait bien faire son retour dans l’effectif madrilène dimanche prochain, lors du déplacement des Merengues sur la pelouse de la Real Sociedad (à 18h30).

Comme l’indique le journal As, le Français a repris l’entraînement collectif aujourd’hui, avant de finir la séance en individuel avec une session spécifique. Son coéquipier, Sergio Ramos, continue en revanche de s’entraîner à part et il est fort probable qu’il n’apparaisse plus de la saison dans l’effectif du Real Madrid.