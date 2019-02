Karim Benzema s’est longuement confié sur sa situation au Real Madrid. Et après avoir abordé la vie merengue sans Cristiano Ronaldo, l’attaquant français est revenu sur son positionnement sur le terrain. Attaquant de pointe, l’ancien Gone est rarement considéré comme un véritable finisseur. Et pour cause, Benzema se considère comme un 9 avec une âme de 10.

« C’est exactement ça. Je suis un attaquant qui pense à marquer des buts mais aussi à faire le jeu. J’ai deux choses en tête. Cette phrase me représente parfaitement. C’est possible. Tant que je pourrai jouer, je m’adapterai. Mais pas pour le moment hein ! J’aime encore être devant, dans le feu de l’action », a-t-il déclaré à France Football.