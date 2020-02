Depuis plus de dix ans maintenant, Karim Benzema porte le maillot du Real Madrid. Une fierté pour l’ancien joueur de l’OL, interrogé par le site officiel de l’UEFA. « Déjà, je suis content, je suis fier de mon parcours. Comme je le dis souvent, il y a eu des moments difficiles mais cela fait partie d’une carrière. Je repense au tout début, en 2009. Puis jusqu’à aujourd’hui, tous les matchs que j’ai pu faire pour ce club, cette équipe qui est pour moi la meilleure du monde, et évolue dans un stade fabuleux ». Un parcours couronné de succès et de trophées. Le Français a également vécu des moments plus difficiles.

« De toute façon, dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des critiques. Mais je dis toujours que lorsque l’on te critique, c’est que l’on attend plus de toi, c’est que tu peux faire plus, donner plus. Donc ça m’a permis de ne rien lâcher mentalement, même si je l’avais déjà, le mental. C’est important dans cette équipe-là. Les critiques font partie du foot, c’est comme ça. Moi, ça me motive encore plus ». Ses détracteurs sont prévenus !