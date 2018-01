Courtisé par le Real Madrid, le gardien de l’Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga semble plus proche que jamais de la Maison Blanche. Comme l’indique As, le portier aurait déjà signer un contrat de six ans le liant à l’actuel double tenant en titre de la Ligue des Champions. Celui-ci prendrait effet soit dès janvier soit en juin prochain. En fin de contrat à la fin de la saison, il bénéficierait alors d’une prime à la signature plus importante. L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, serait lui aussi favorable à une arrivée en juin de l’international espagnol de 23 ans. Il en aurait d’ailleurs fait part à son président Florentino Pérez mardi lors d’une rencontre à Valdebebas.

Néanmoins, la donne aurait changé. Le gardien titulaire Keylor Navas a été blessé à de multiples reprises cette saison. Il a d’ailleurs pris part à seulement 9 rencontres en Liga. Situation préoccupante d’autant plus que son remplaçant Kiko Casilla n’apporte pas les garanties suffisantes. Le Real Madrid serait donc prêt à passer à l’action dés maintenant avecune offre de 20 millions d’euros soit la clause libératoire du joueur.. Néanmoins le joueur est actuellement blessé et les discussions sont donc au point mort. Le club madrilène souhaitant attendre la rémission complète du gardien avant de réaliser l’opération.