Titulaire dimanche dernier avec l’équipe première du Real Madrid, lors du match contre Huesca (3-2), Luca Zidane a vécu une soirée où il n’a été ni bon ni mauvais, puisqu’en dehors des deux buts qu’il encaisse, où sa responsabilité n’est pas engagée, il n’a pas eu grand-chose à faire. Mais cela n’a pas empêché le Français de recevoir des louanges de la part de son ancien coéquipier Kiko Casilla, parti cet hiver à Leeds : « Tout ce qui arrive à Luca est bien, je suis le premier à en être heureux, a confié le portier espagnol à Marca. C’est une belle personne et aussi un grand gardien. Je pense qu’il a franchi un palier en terme de maturité cette année, il fait du très bon boulot avec le Castilla (la réserve du Real, ndlr). Il a attrapé ce petit truc dont a besoin un gardien de but. »

Casilla estime également que le gardien français de 20 ans peut espérer s’imposer au plus haut niveau, mais pas forcément au Real : « L’avenir de Luca est pour l’instant à Madrid, et ensuite on ne sait jamais. Mais il sera un gardien d’élite pendant de nombreuses années. »