Demain soir, le Real Madrid va défier le Bayern Munich à l’Allianz Arena pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions (match à suivre en live commenté sur notre site). Une rencontre lors de laquelle Zinedine Zidane aura fort à faire face à l’expérimenté Jupp Heynckes. Mais le technicien tricolore pourra compter sur le soutien et la motivation de son équipe comme Toni Kroos. Interrogé par le site de l’UEFA, l’Allemand a dit tout le bien qu’il pensait de Zizou.

« Ce n’est pas quelqu’un qui va vous donner des conseils tous les jours, mais...bien sûr il parle il parle concernant un match ou donne son opinion. Vous n’avez pas tendance à la remettre en cause, parce que vous savez combien il a été grand lorsqu’il était joueur. Il a tout son vécu sur le terrain où il faisait partie des meilleurs au monde. C’est la raison pour laquelle nous acceptons ce qu’il nous dit et nous essayons de le mettre en pratique. Il n’a pas besoin d’un porte-voix. Nous l’écoutons. C’est la raison pour laquelle sa personnalité est acceptée et la raison pour laquelle il est respecté. Pour ma part, j’ai une très belle relation avec lui. Parfois, nous échangeons diverses idées. Cela fonctionne très bien ».