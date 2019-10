C’est une polémique qui a agité la presse espagnole ces derniers jours. Touché à la jambe gauche lors de la dernière trêve internationale, Gareth Bale (30 ans) a demandé à son club de ne plus communiquer sur son état de santé. Mais il n’en fallait pas plus pour que les médias locaux révèlent des tensions avec Zinédine Zidane et des envies de départ du Gallois. Si l’entraîneur madrilène a déjà répondu en conférence de presse, l’agent du joueur a tenu à démentir les rumeurs d’un supposé intérêt du Shanghai Shenhua.

« Gareth est ravi de jouer au Real Madrid. La Chine ? Ne croyez pas tout ce que vous entendez », a déclaré Jonathan Barnett à Deportes Cuatro. Après un aller-retour express à Londres, l’attaquant était de retour mardi soir dans la capitale espagnole et était attendu à Valdebebas, le centre d’entraînement du Real, dans la matinée.