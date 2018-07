Ce mercredi en début d’après-midi se déroulait la présentation officielle d’Alvaro Odriozola (22 ans) au Real Madrid. En marge de cette conférence de presse, le président des Merengues Florentino Perez en a profité pour évoquer le mercato estival du Real. Malgré le départ de Cristiano Ronaldo, la Casa Blanca restera attractive la saison prochaine.

« Beaucoup pensait que c’était impossible de gagner trois fois de suite la Ligue des champions, et nous l’avons fait. C’est le résultat du talent, du sacrifice et de l’état d’esprit de cette équipe. Nous somme le Real Madrid et nous en voulons toujours plus. Cette équipe formidable sera renforcée par des magnifiques joueurs, » a ainsi révélé Perez. Thibaut Courtois et Eden Hazard constitueraient les cibles prioritaires du Real pour cet été.