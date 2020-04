La vie en confinement est tout sauf simple pour tout un chacun. Ce n’est pas non plus évident pour les clubs de football professionnels qui s’organisent tant bien que mal pour garder le contact avec leurs joueurs. Au Real Madrid aussi, on s’est organisé. En ce début du mois d’avril, Zinedine Zidane a pris des nouvelles de ses joueurs par le biais d’une visioconférence organisée avec l’ensemble de ses joueurs. L’occasion pour le coach français de savoir comment son groupe vivait le confinement et quel était leur moral.

Une visioconférence qui aurait dû rester confidentielle, mais qui a fuité dans les médias espagnols. Une situation qui aurait fortement agacé Zinedine Zidane qui ne voulait pas que les sujets abordés dans cette réunion virtuelle soient dévoilés dans la presse comme l’a indiqué El Chiringuito dans son émission, qui indique qu’un joueur serait à l’origine de cette fuite...