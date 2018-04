Le dimanche 6 mai à 17 heures aura lieu le Clasico, la manche retour, en Liga, sur la pelouse du Camp Nou. Il restera ensuite seulement 3 journées de Liga à disputer pour les deux équipes et il y a de fortes chances, vu l’avance enregistrée par le FC Barcelone, que les Blaugranas soient déjà champions. Or, la tradition veut que le champion soit honorée par son adversaire, avec une haie d’honneur. Le Real Madrid pourrait donc être amené à le faire le dimanche 6 mai. A moins que…

En conférence de presse, à la veille du Real Madrid-Atlético Madrid prévu dimanche, Zinedine Zidane a expliqué qu’il ne voulait pas offrir cet honneur au rival barcelonais. « Nous n’allons pas faire le pasillo (haie d’honneur réservée au champion par son rival, ndlr), on est concentrés sur le match de demain, nous n’allons pas faire le pasillo. Ce que nous avons en tête c’est de prendre les trois points demain. (...) Ma réponse est très claire et je ne vais plus parler de ce sujet. C’est une décision et c’est tout. C’est ma décision. Je ne comprends pas l’intérêt de ce pasillo et on ne le fera pas. Le Barça a cassé cette tradition. Elle n’existe plus », a justifié Zidane. Le Real Madrid garde rancune de la décision du Barça de ne pas avoir fait de haie d’honneur après le titre de champion du monde des clubs en décembre 2017. Voilà qui fait en tout cas déjà polémique de l’autre côté des Pyrénées.