Le Real Madrid s’enfonce dans la crise. Déjà larguée en championnat, la Casa Blanca a été battue au Bernabéu par Villarreal 1-0 ce samedi lors de la 19e journée. Le champion en titre a pourtant largement contrôlé les débats avec pas moins de 28 tirs à 10 et une meilleure possession de balle.

Mais dominé n’est pas gagné et Ronaldo l’a appris à ses dépens. A lui tout seul, le Portugais a tiré plus de fois au but (11 reprises) que l’ensemble de l’équipe adverse.BeIN Sports a d’ailleurs publié une vidéo montrant toutes les tentatives infructueuses du Ballon d’Or. Rageant.