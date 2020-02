La semaine dernière en conférence de presse, Zinédine Zidane avait indiqué qu’il comptait sur Sergio Ramos, dont le contrat prend fin en 2021. « Je vois la prolongation de Sergio comme une chose facile. Je veux avoir Sergio avec moi. Je le sens bien. Il est notre capitaine, notre leader et notre joueur référence (...) Moi, je prends les décisions. Il est très important pour tous les supporters et les joueurs ».

Ce mardi, Sergio Ramos était à son tour en conférence de presse avant le choc de Champions League face à Manchester City (à suivre en direct sur notre site). L’occasion pour lui d’évoquer son avenir. « On parle beaucoup d’une prolongation depuis plusieurs semaines. Nous traversons un moment magnifique avec le club. C’est très bon à tous points de vue. Il n’y a pas d’urgence, ni de la part du club, ni de mon côté. Nous allons nous entendre, je n’ai jamais rien exigé. Quand vous avez un certain âge, je comprends qu’ils ne proposent qu’un an (de prolongation). Mais on dirait qu’on veut créer un affrontement entre le club et Ramos, mais ça ne va pas se passer comme ça ». Le message est clair !