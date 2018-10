Trois jours après la gifle reçue lors du Clasico contre le FC Barcelone (1-5), le Real Madrid va tenter de se reprendre lors de son seizième de finale de Copa del Rey face à Melilla (19h30), le premier match de Santiago Solari, nouvel entraîneur du club madrilène après le licenciement de Julen Lopetegui lundi soir. Alors forcément, la première composition du technicien de 42 ans était attendue.

Et pour cette rencontre à l’Estadio Municipal Álvarez Claro, Solari opte pour un 4-3-3 avec Keylor Navas dans le but. Devant le gardien costaricien, Odriozola, Javi Sanchez, Sergio Ramos et Reguilon composent la défense madrilène. Dans l’entrejeu, l’ancien coach du Castilla titularise Ceballos, Llorente et Asensio. Benzema est lui épaulé par Lucas Vazquez et surtout Vinicius Junior. L’attaquant brésilien connaît donc sa première titularisation en équipe première !

La composition du Real Madrid : Navas - Odriozola, J. Sanchez, S. Ramos, Reguilon - Ceballos, Llorente, Asensio - L. Vazquez, Benzema, Vinicius Jr