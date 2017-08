Suspendu pour 5 matches en Liga après avoir bousculé l’arbitre lors de la Supercoupe d’Espagne remportée par la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo était de retour sur les pelouses pour le trophée Santiago Bernabeu.

Et face à la Fiorentina (score final 2-1), CR7 a fait parler la poudre en marquant un but incroyable, un peu à la manière de celui inscrit par le Portugais face au Barça. De quoi faire encore un peu plus regretter le Real Madrid et Zinedine Zidane de ne pas pouvoir l’aligner avant le 20 septembre en Liga…