Aussitôt la finale de la Ligue des Champions terminée, le mercato a déjà commencé au Real Madrid. Cristiano Ronaldo a clairement plombé l’ambiance et la fête après avoir déclaré : « C’était très agréable d’être au Real Madrid, et dans les prochains jours je donnerai une réponse aux fans, qui ont toujours été à mes côtés. Nous avons fait l’histoire et maintenant nous devons en profiter ». Comme si cela ne suffisait pas, Gareth Bale a aussi été interrogé au sujet de son avenir. Au micro de BT Sports, le double buteur et héros de la finale à Kiev a fait quelques petites confidences. « J’ai besoin de jouer toutes les deux semaines et cela ne m’est pas arrivé, pour des choses et d’autres. J’ai été blessé cinq ou six semaines au début et maintenant je vais bien. Je vais m’asseoir à une table cet été avec mon agent pour discuter de mon avenir ».

Et à en croire les informations publiées ce jeudi par le quotidien AS, l’international gallois s’est déjà réuni avec son agent, Jonathan Barnett, afin de parler de sa situation et la gestion de cette intersaison qui promet d’être animée. Le média ibérique explique que l’ancien joueur de Tottenham a donné la permission à son représentant pour discuter avec le Real Madrid. Un rendez-vous devrait avoir lieu dans deux bonnes semaines avec le directeur général, José Angel Sanchez, afin d’évoquer la façon dont Bale serait utilisé dans l’équipe et sa valeur, puis ensuite son avenir. Si le Gallois n’est pas très heureux de jouer les seconds couteaux, comme il a pu le faire cette saison, il espère bien continuer chez les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. Si le départ de Zidane pourrait changer la donne, Manchester United et le Bayern Munich sont déjà prêts à l’accueillir les bras grands ouverts !