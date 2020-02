Avec Ferland Mendy et Sergio Reguilón, le Real Madrid a de quoi faire pour les prochaines années au poste de latéral gauche. L’Espagnol s’éclate à Séville cette saison, où il est titulaire indiscutable et réalise des prestations de haute volée sous les ordres de Julen Lopetegui. De quoi confirmer les belles choses qu’on avait pu voir la saison d’avant lors de ses premières apparitions en équipe première madrilène.

Et forcément, les Merengues suivent de très près l’évolution de leur joueur prêté en Andalousie, sans option d’achat. Selon AS, le Real Madrid compte sur lui pour la saison prochaine, alors que Marcelo devrait partir. Cependant, le latéral de 23 ans a des doutes, et estime que Zinedine Zidane ne lui offrira pas forcément un rôle important dans l’équipe. S’il voit qu’il n’arrive pas à convaincre le Français, il demandera un nouveau prêt.