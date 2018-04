« Les grands joueurs nous sommes toujours critiqués. Nous vendons des journaux. Si je fais un mauvais match, je n’ai pas besoin de la presse pour le savoir. Moi, je joue au football, pour aider mes coéquipiers et pour tout gagner. Ça m’est égal que mon nom soit dans les journaux. Cela ne signifie rien », a confié Karim Benzema il y a quelques jours à Vanity Fair. Pas épargné par les médias, l’ancien Lyonnais est aussi ciblé par certains supporters du club qui n’hésitent pas à le siffler.

Interrogé par AS après le match nul (1-1) hier soir face à l’Athletic Bilbao, Marcelo a donné un conseil à KB9. « Je n’ai pas à dire si les gens doivent soutenir ou siffler. Moi, je soutiens mes coéquipiers. Les autres joueurs et moi avons été sifflés ici et ce qu’il faut faire (pour Benzema) c’est travailler et bien jouer pour ne pas être sifflé ».