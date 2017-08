Suspendu cinq matchs par la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), suite à son altercation avec l’arbitre du match de Super Coupe d’Espagne face au Barça (1-3), Cristiano Ronaldo a vu l’appel du Real rejeté concernant sa suspension. Une décision qui a provoqué le courroux de CR7 visiblement excédé par la démarche de l’instance ibérique.

Le Ballon d’Or a posté un message sur son compte Instagram où il exprime publiquement sa frustration. « C’est impossible d’être calme dans cette situation. 5 matches ! Ça me semble exagéré et ridicule. Ça s’appelle de la persécution. Merci à mes coéquipiers et aux supporters du soutien, » a ainsi confié le buteur lusitanien.