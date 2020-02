Mercredi soir, on aura droit à un sacré duel en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid reçoit Manchester City sur sa pelouse du Bernabéu, avec en plus cette belle confrontation entre Pep Guardiola et Zinedine Zidane.

Pour ce match, le Français a récupéré certains joueurs comme Luka Jovic et Gareth Bale. On notera en revanche l’absence de Rodrygo, désormais devenue habituelle. Nacho est également absent.