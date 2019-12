Le Real Madrid va-t-il être actif sur le mercato pendant le mois de janvier ? Selon Marca, la réponse est très claire : non. Le club de la capitale espagnole n’aurait ainsi aucune intention de recruter cet hiver, sauf obligation, comme en cas de grosse blessure d’un joueur titulaire. Zinedine Zidane serait ainsi convaincu qu’il a déjà un effectif compétitif pour lutter pour tous les titres en jeu, et n’a donc pas besoin de nouvelles têtes. Le Real Madrid compte aussi sur le retour de Marco Asensio après sa longue blessure.

En revanche, il pourrait y avoir des départs comme le souligne le journal ibérique. Jesus Vallejo, actuellement en prêt à Wolverhampton, a des offres en Allemagne et en Espagne, alors que Brahim Diaz et Mariano ont eux aussi une belle cote en plus d’un besoin de temps de jeu plus important. L’OL serait d’ailleurs très intéressé par un retour de son ancien attaquant. Il y aura donc des bonnes affaires à réaliser du côté de Concha Espina en janvier.