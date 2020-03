Il y a quelques jours, le Real Madrid a annoncé être en quarantaine. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont, en effet, cessé leurs activités après qu’un joueur de la section basket madrilène a été testé positif au coronavirus. Ce mercredi, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est sorti du silence. Il a rédigé un long message à l’intention des socios du club. « Chères et chers socios, Tout d’abord, j’espère que vous et vos familles êtes en mesure de faire face à ces circonstances exceptionnelles et difficiles que nous vivons dans notre pays et dans le monde entier. Je tiens également à exprimer, au nom de tous les Madridistas, ma solidarité avec ces familles que la pandémie du coronavirus a touché directement. Vous avez toute notre force et notre soutien pour surmonter la douleur de ceux qui sont touchés. Comme vous l’avez appris par nos différents canaux de communication, le club a pris toutes les mesures et précautions nécessaires pour contribuer à arrêter la propagation du coronavirus, en respectant strictement toutes les dispositions légales et les recommandations supplémentaires des autorités sanitaires ».

« Le Real Madrid a procédé à la suspension de l’activité sportive, tant à l’entraînement que pour les matchs. Les bureaux des services aux socios et le Tour Bernabéu ont été fermés, et toutes les activités de la Ciudad Real Madrid et de la Fondation Real Madrid ont été suspendues. Cependant, et précisément pour cette raison, il est temps pour nous de rester forts et unis dans nos valeurs, si essentielles dans les 118 années d’histoire du Real Madrid. C’est aussi le moment de souligner tout particulièrement la valeur de la solidarité, en suivant strictement les indications des autorités et, surtout, en restant chez soi. Le Real Madrid continue de fonctionner et reste ouvert pour ses socios à travers le Bureau en Ligne d’Attention au Socio. Je tiens à tous vous remercier pour votre compréhension. Nous faisons partie du meilleur club de l’histoire, d’un Real Madrid qui ne se rend jamais et qui représente le sentiment de millions de personnes dans le monde entier. Ensemble, nous surmonterons cet immense défi. Aujourd’hui plus que jamais, je vous adresse mes meilleurs vœux, à vous et vos familles. Prenez bien soin de vous et j’espère que nous pourrons bientôt nous revoir et revenir à la normale. Nous le ferons ensemble et avec la certitude que nous profiterons à nouveau du Real Madrid avec la même passion et les mêmes rêves que toujours. Ce sentiment est notre plus grande force. Avec toute mon affection, Florentino Pérez ». Le patron des Merengues appelle à l’union sacrée en cette période délicate.