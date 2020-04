Une déclaration de Toni Kroos laissait penser dernièrement que le champion du monde 2014 était contre la baisse des salaires au Real Madrid. Depuis, le club merengue a bel et bien appliqué une réduction des émoluments d’au moins 12% et le milieu de terrain allemand a tenu à clarifier ses propos, qui selon lui ont mal été interprétés.

« Il est possible qu’ils n’aient pas été traduits correctement ou que certains ne veuillent pas comprendre. Dès le premier instant, mon avis, vous me connaissez bien, est le suivant : si nous pouvons aider les travailleurs et les zones du club, il est logique de renoncer à une partie de notre salaire. Cela s’est vérifié aujourd’hui », s’est-il justifié sur son compte Twitter.