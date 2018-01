Alors que l’arrivée de Kepa au Real Madrid - contre un montant de 20 millions d’euros correspondant à sa clause libératoire - semble être une question de jours, Zinedine Zidane s’est exprimé sur le poste de gardien de but.

« En tant qu’entraîneur, maintenant je dis que je n’ai pas besoin de gardien. S’il y a des changements en juin, on parlera et on pourra renforcer certaines positions. An deux ans aucun joueur n’est arrivé à cette position. En ce moment je ne parle que des joueurs que j’ai sous mes ordres », a déclaré le Français. Kepa appréciera...