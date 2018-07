Le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid fait forcément énormément parler dans le monde du football. Gareth Bale, désormais ancien coéquipier du Portugais, a tenu à faire ses adieux au Lusitanien sur les réseaux sociaux.

« Un joueur incroyable et un mec top ! Ce fut un plaisir de jouer avec toi lors des 5 dernières saisons. Bon courage pour l’avenir mon ami », a écrit le Gallois.

An incredible player and a top guy ! It has been a pleasure to play alongside you for the last 5 years. Good luck for the future my friend pic.twitter.com/KBYLMYaWjP

