Depuis plusieurs mois, un intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone pour Neymar est évoqué inlassablement par la presse espagnole. En effet, La Porteria annonçait que si le Brésilien ne rejoignait pas le FC Barcelone cet été, il signerait alors dans la capitale espagnole. Des rumeurs qui durent désormais depuis de longs mois concernant un retour du numéro 10 du PSG dans le championnat espagnol.

Seulement, le Real Madrid se poserait désormais des questions selon Mundo Deportivo. En effet, Florentino Perez commencerait à douter et ne serait plus sûr de vouloir investir autant d’argent sur Neymar. Son comportement sur et en dehors du terrain serait également source d’interrogation. Des doutes qui mettraient donc en cause une potentielle arrivée à Madrid prochainement. Affaire à suivre...