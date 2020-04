Comme la quasi-intégralité des clubs de football en Europe, le Real Madrid a décidé de demander à ses joueurs d’accepter des baisses de salaire. En bonne situation financière, les Merengues préfèrent tout de même tenter de limiter l’impact de cette crise et deux solutions sont sur la table : une baisse de salaire de 12% en cas de reprise, et de 20% en cas d’annulation de la Liga, ce qui est aujourd’hui peu probable au vu des récentes déclarations de Javier Tebas.

Avec la première option, le Real Madrid économiserait 33 millions d’euros selon les calculs du quotidien AS, et 56 millions d’euros si la saison venait à ne plus reprendre. L’objectif est aussi de ne pas devoir mettre les plus de 800 employés du club en chômage partiel et que la baisse des salaires des joueurs de l’équipe de foot et de basket puisse compenser.