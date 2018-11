Mercredi soir, le Real Madrid s’est facilement imposé en République Tchèque face au Viktoria Plzen pour la quatrième journée de Ligue des Champions (0-5). Parfaitement lancés par Karim Benzema, auteur d’un doublé, les Merengues ont aussi pu compter sur Casemiro, Bale et Kroos pour corser l’addition. Et si ce match n’a été qu’une formalité pour les hommes de Santiago Solari, Sergio Ramos est pour sa part au cœur d’une (nouvelle) polémique.

En effet, lors de ce match, l’international espagnol a disputé un duel avec Milan Havel où son coude a heurté le nez de son adversaire. Touché, ce dernier est resté de longues minutes en dehors du terrain avant de définitivement quitter la pelouse pour aller se faire soigner à l’hôpital. Conscient de son mauvais geste, Sergio Ramos s’est excusé, des propos relayés par AS. « C’est un fait de jeu regrettable mais je n’avais pas l’intention de blesser Milan. Je suis allé le voir pour prendre de ses nouvelles mais il n’était plus dans le vestiaire. Je lui ai envoyé un message et j’espère qu’il se rétablira très vite. Le nez est fragile et ça saigne toujours beaucoup », a ainsi déclaré l’Espagnol, avant de rajouter dans un tweet : « Milan, je n’avais pas l’intention de te faire mal. Récupère vite, collègue ».