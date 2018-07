Le départ possible de Cristiano Ronaldo du Real Madrid peut-il être bien vécu par les supporters de la Casa Blanca ? Au regard de son impact sur le jeu et les trophées glanés depuis 2009, date de son arrivée, on dirait non. Et pourtant...

Le journal As propose un nouveau sondage, après celui d’hier concernant Mbappé et Neymar, où il est demandé aux fans s’il est acceptable de vendre CR7 pour 100 M€. Eh bien, à 52 %, la réponse est oui ! Plus que jamais, l’heure est au départ pour le Portugais.