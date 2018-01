C’est une habitude en Espagne. A chaque changement d’année, les joueurs et les entraîneurs communiquent aux supporters - via les réseaux sociaux la plupart du temps - leurs désirs et objectifs pour la nouvelle année. Zinedine Zidane a souhaité la bonne année aux supporters madrilènes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le club de la capitale espagnole.

« On veut continuer sur ce rythme. On sait que ça va être une année longue et compliquée mais comme le bilan jusqu’ici a été très bon dans le sens où nous avons gagné trois titres cette saison, on veut continuer sur cette ligne directrice et essayer de gagner les titres restants. Ce sera long et difficile, mais nous aimons les challenges compliqués. D’un point de vue personnel, je ne vais rien demander, je vais juste travailler. La difficulté de ce métier, c’est de gagner des choses. La Liga est notre quotidien et nous savons que pour le moment, on est un peu derrière, mais on a envie d’essayer de gagner cette compétition à nouveau. Je veux remercier tous les supporters du Real Madrid, qui sont toujours derrière l’équipe en nous soutenant et nous aidant. Je leur demande qu’ils continuent comme ça parce que nous avons besoin d’eux. Un câlin à tous et je vous souhaite le meilleur pour 2018 », a affirmé l’entraîneur français ;