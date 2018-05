Ce sont les premier et troisième palmarès de la plus grande compétition européenne qui s’affrontent ce soir en finale à Kiev ! Le Real Madrid vise une 13e C1, la 3e consécutive, face à une équipe de Liverpool qui se retrouve sur la dernière marche de la compétition pour la première fois depuis 11 ans, en quête d’un sixième trophée !

Pour cette finale de prestige, deux options semblaient s’offrir à Zinedine Zidane. Débuter avec le onze de la finale 2015-16, ou celui de la finale 2016-17. Un 4-3-3 avec la BBC, ou le choix de la continuité avec un 4-4-2 en losange, avec la présence d’Isco en soutien des attaquants. L’entraîneur du Real Madrid opte pour l’option numéro 2, avec Keylor Navas dans le but, le quatuor défensif Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo et le milieu à quatre, Casemiro, Kroos, Modric, Isco. Devant, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema sont alignés. Côté Liverpool, Jürgen Klopp aligne un 4-3-3 classique et solide pour cette finale. Dans le but, Karius. En défense, le quatuor Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson. Au milieu de terrain, James Milner et Giorginio Wijnaldum entourent le capitaine Jordan Henderson. Devant, le trio flamboyant Salah, Firmino, Mané, vingt-neuf buts dans cette campagne, est logiquement aligné.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Ronaldo

Liverpool : Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané